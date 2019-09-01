نادي المدام يوزع مستلزمات مدرسية على لاعبيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وزع نادي المدام الثقافي الرياضي حقائب مدرسية بكامل أدواتها من دفاتر وأقلام وأدوات رسم على لاعبي النادي ومنتسبي النشاط الثقافي للنادي، وذلك ضمن خطته السنوية لدعم العملية التعليمية لمنتسبي النادي، وتوفير الأجواء المحفزة على الإبداع.

واستهدف المشروع لاعبي المراحل السنية في قطاع كرة القدم، وكذلك القوس والسهم وتنس الطاولة وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد والشطرنج والنشاط الثقافي.

وأكد سلطان محمد معضد بن هويدن رئيس مجلس إدارة النادي أن هذا المشروع يؤكد حرص النادي على دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة محفزة ومشجعة تهدف إلى دعم لاعبي النادي ورفع معدلاتهم الدراسية، كما أن النادي ينظم سنوياً دروساً للتقوية ويوفر مدرسين أكفاء.

حضر حفل توزيع الحقيبة المدرسية سلطان محمد معضد بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام رئيس مجلس إدارة نادي المدام الثقافي الرياضي وعلي محمد الراشدي نائب الرئيس وعبدالله مطر الكتبي أمين السر العام وسالم عبيد الميالة المدير المالي وسيف بن غدير الكتبي رئيس لجنة الاستراتيجية والتميز المؤسسي ومحمد راشد الكعبي رئيس لجنة الألعاب الفردية وسعيد راشد بن فاضل الكتبي رئيس اللجنة الثقافية والإعلام والدكتور حمدان بن كليثم الكتبي رئيس لجنة التسويق والاستثمار والدكتور محمود نسيم مدير النادي وعدد من موظفي النادي والإداريين وأولياء الأمور.