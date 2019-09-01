وفاة هوبير سائق الفورمولا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي السائق الفرنسي أنطوان هوبير (22 عاماً) حتفه بعد تعرضه لحادث أمس خلال المرحلة التاسعة من بطولة العالم لمنافسات الفئة الثانية «فورمولا 2» على حلبة سبافرانكورشان البلجيكية، بحسب الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، وأتى السباق عشية سباق جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الثالثة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وأظهرت اللقطات أن هوبير اصطدم في مرحلة أولى بالجدار خارج المسار الأسفلتي، قبل أن يعود إلى الحلبة فاقدا السيطرة على سيارته، ليصطدم به كوريا الآتي من الخلف بسرعة فائقة.