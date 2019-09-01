ترند الموجز| تفاصيل مقتل أمين شرطة على يد مهتز نفسيا.. وأكبر تراجع لسعر الدواجن خلال عام.. وصلاح يقود ليفربول لعبور بيرنلي ويثير غضب ماني وكلوب يتدخل

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، مهتز نفسياً يقتل أمين شرطة بالزمالك.. والأمن يضبط المتهم.. وتشريح جثة المجني عليه، والدواجن تسجل أدنى مستوى لها خلال العام الجاري.. وتراجع سعر كرتونة البيض، وصلاح يقود ليفربول لاكتساح بيرنلي بثلاثية.. والقائم يحرم الفرعون من هدف عالمي، وماني ينفعل على كلوب بسبب أنانية صلاح.. والمدرب الألماني: ’’عالجنا الأمور في غرفة الملابس‘‘.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

مهتز نفسياً يقتل أمين شرطة بالزمالك.. والأمن يضبط المتهم.. وتشريح جثة المجني عليه

ألقت قوات الأمن بالقاهرة القبض على مهتز نفسياً قام بطعن أمين شرطة بمنطقة الزمالك بسلاح أبيض وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يعلن عن وفاته.

وبحسب مصراوي، ورد بلاغ لقوات الأمن من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بمغافلة أمين شرطة معين بخدمة بمنطقة الزمالك والتعدي عليه بالضرب والطعن باستخدام سلاح أبيض "سكين" مما أسفر عن إصابته.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشرطي المصاب طارد المتهم وتمكن بمساعدة الأهالي من القبض عليه، جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وبحسب اليوم السابع، أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير شامل بالإصابات التى لحقت به وسبب الوفاة، ثم تسليمه لذويه والتصريح بدفنه، والتحفظ على السلاح المستخدم بالواقعة، ومطابقته بالإصابات التى تعرض لها.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بنادى الجزيرة والمنطقة المحيطة بمكان وقوع الحادث، وتفريغها وتتبع خط سير المتهم حتى وقوع الحادث، وإعداد تقرير بها، وكلفت رجال الأمن باستكمال تحرياتها حول المتهم وخلفيته والإستعلام عن سجله الجنائى والإجرامى، واستدعاء شهود العيان من القوة التأمينيه والمتواجدين بمكان الحادث لسماع أقوالهم.

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الدواجن تسجل أدنى مستوى لها خلال العام الجاري.. وتراجع سعر كرتونة البيض

حققت أسعار الدواجن، السبت 31 أغسطس، أدنى مستوى لها خلال العام الجاري، حيث وصل سعر الكيلو من المزرعة 17 جنيها، فيما تراجعت كرتونة البيض لـ 30.5 جنيه للكرتونة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ"اليوم السابع" إن أسعار الدواجن وصلت لـ17 جنيها للكيلو من المزرعة، فيما يتراوح سعره في محلات التجزئة بين 20 – 21 جنيها للكيلو.

ووصل سعر الدواجن البلدي من المزرعة 23 جنيها وتباع في محلات التجزئة بين 26 – 27 جنيها للكيلو، فيما تراجع سعر كرتونة البيض ليصل الى 30.5 جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك بين 35 – 37 جنيها.

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صلاح يقود ليفربول لاكتساح بيرنلي بثلاثية.. والقائم يحرم الفرعون من هدف عالمي

حقق ليفربول فوزا سهلا على مضيفه بيرلني، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وسجل كرس وود الهدف الأول للريدز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33، ثم أضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 37، ثم أحرز روبرتو فيرمينيو الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في اللقاء كاملا، ونجح في صناعة الهدف الثالث الذي سجله فيرمينيو، بعدما راوغ مدافعين لتصل الكرة للمهاجم البرازيلي الذي سدد الكرة ببراعة.

وعاند الحظ صلاح أمام بيرنلي، وفي الدقيقة الخامسة مرر ساديو ماني تمريرة إلى النجم المصري ليسددها في المرمى إلا أن الكرة اصطدمت بالقائم، كما أهدر الفرعون فرصة هدف في الشوط الأول.

وتوقف رصيد صلاح عند 3 أهداف، محتلا المركز الرابع في قائمة الهدافين، التي يتصدرها سيرجيو أجويرو بـ6 أهداف.

وبذلك واصل ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقاط، متفوقا على مانشستر سيتي الوصيف بنقطتين، بينما تراجع بيرنلي المركز الـ11برصيد 4 نقاط.

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ماني ينفعل على كلوب بسبب أنانية صلاح.. والمدرب الألماني: ’’عالجنا الأمور في غرفة الملابس‘‘

شهدت الدقيقة 85 من مباراة ليفربول وبيرنلي واقعة مثيرة للجدل، بعدما انفعل السنغالي ساديو ماني على يورجن كلوب عقب التغيير الذي أجراه مدرب الريدز بخروجه ومشاركة ديفوك أوريجي بدلاً منه.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية ماني وهو ينفعل بغضب في وجه المدرب كلوب وأعضاء الجهاز الفني، قبل أن يعمل زملاؤه على تهدئته.

وبحسب موقع كووورة، إنه خلال فترات عديدة من المباراة، اختار النجم المصري محمد صلاح التسديد بدلا من التمرير لزملائه الخالين من الرقابة، وهو أمر على ما يبدو أثار حفيظة ماني، بحسب ما فسره البعض على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه، رفض يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، توضيح إن كان ساديو مانى عبر عن غضبه بعد استبداله أمام بيرنلي بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة له، قائلًا أن الموقف تم علاجه داخل غرف خلع الملابس.

وأضاف كلوب: "ساديو مانى انسان عاطفي، ونحن جميعًا كأفراد لدينا قدراتنا ومشاعرنا الخاصة، هناك شيء ما حدث لم يكن على هواه، والأمر غير متعلق بالاستبدال، وسوف ننهي هذا الأمر داخل غرف خلع الملابس."

وردًا على سؤال إن كان اللاعب السنغالي انفعل بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة له: "لقد حسمنا الموقف بالكامل داخل غرف خلع الملابس، هذا ما يمكن أن أقوله."

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