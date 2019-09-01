كتب: ضياء السقا
شهدت الدقيقة 85 من مباراة ليفربول وبيرنلي واقعة مثيرة للجدل، بعدما انفعل السنغالي ساديو ماني على يورجن كلوب عقب التغيير الذي أجراه مدرب الريدز بخروجه ومشاركة ديفوك أوريجي بدلاً منه.
وأظهرت اللقطات التلفزيونية ماني وهو ينفعل بغضب في وجه المدرب كلوب وأعضاء الجهاز الفني، قبل أن يعمل زملاؤه على تهدئته.
وبحسب موقع كووورة، إنه خلال فترات عديدة من المباراة، اختار النجم المصري محمد صلاح التسديد بدلا من التمرير لزملائه الخالين من الرقابة، وهو أمر على ما يبدو أثار حفيظة ماني، بحسب ما فسره البعض على وسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبه، رفض يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، توضيح إن كان ساديو مانى عبر عن غضبه بعد استبداله أمام بيرنلي بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة له، قائلًا أن الموقف تم علاجه داخل غرف خلع الملابس.
وأضاف كلوب: "ساديو مانى انسان عاطفي، ونحن جميعًا كأفراد لدينا قدراتنا ومشاعرنا الخاصة، هناك شيء ما حدث لم يكن على هواه، والأمر غير متعلق بالاستبدال، وسوف ننهي هذا الأمر داخل غرف خلع الملابس."
وردًا على سؤال إن كان اللاعب السنغالي انفعل بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة له: "لقد حسمنا الموقف بالكامل داخل غرف خلع الملابس، هذا ما يمكن أن أقوله."
كانت هذه تفاصيل خبر ماني ينفعل على كلوب بسبب أنانية صلاح.. والمدرب الألماني: ’’عالجنا الأمور في غرفة الملابس‘‘ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.