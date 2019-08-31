الان تتابع 26 لاعبا في قائمة المنتخب الوطني لمواجهة اليمن في تصفيات كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:39 م, 31 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 أعلنت إدارة المنتخب السعودي قائمة الأسماء المستدعاة استعداداً لمواجهة منتخب اليمن في تصفيات كأس العالم 2022 وتصفيات كأس آسيا 2023 م. Advertisements

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