الامارات | بالفيديو.. مانيه يتهم محمد صلاح بالأنانية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مانيه يتهم محمد صلاح بالأنانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتسح ليفربول نظيره بيرنلي بثلاثية نظيفة جعلت الأحمر يواصل تربعه على صدارة الدوري الممتاز الإنجليزي بـ 12 نقطة بعد تحقيقه العلامة الكاملة عقب أربع جولات من انطلاق الموسم الجديد. وبخلاف اجواء الفرح بفوز ليفربول كانت هناك لقطة تشير إلى توتر العلاقة بين نجمي الفريق المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه. فقد اتهم الاخير زميله صلاح بالأنانية بحسب الفيديو المتداول على نطاق واسع وكما أشارت الى ذلك صحيفة (ذي صن) البريطانية اليوم. ومباشرة بعد ان سجل فيرمينيو الثالث لليفربول في بيرنلي، اتيحت فرصة تسجيل الرابع بعد ان تقدم صلاح بالكرة وكان مانيه في وضع جيدا وامام المرمى مباشرة، لكن صلاح فضل التسديد لتضيع فرصة محقق اصابت مانيه بغضب شديد جدا عبر عنه اكثر باشارات من يده وكلمات غاضبة ضد صلاح خلال تبديله في نهاية الشوط الثاني. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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