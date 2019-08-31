شكرا لقرائتكم خبر عن «كوليبالي» مدافع نابولي يمنح يوفنتوس فوزًا مثيرًا في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق يوفنتوس فوزًا مثيرًا على ضيفه نابولي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الإيطالي.

تقدم يوفنتوس بهدفين نظيفين في الشوط الأول عن طريق دانيلو لويز في الدقيقة 16 وجونزالو هيجواين في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني ضاعف كريستيانو رونالدو النتيجة إلى ثلاثة أهداف وسجل الهدف في الدقيقة 62.

Advertisements

ومع بداية الدقيقة 66 أنقلبت المباراة لصالح نابولي بعدما سجل المدافع اليوناني كوستاس مانولاس اول اهداف نابولي، ثم سجل لوزانو هدف في الدقيقة 68، وفي الدقيقة 81 تعادل اللاعب جيوفاني دي لورينزو لنابولي.

وبعد ان توقع الجميع ذهاب المباراة إلى تعادل مستحق لنابولي بعدما عادل النتيجة بعد ان كان متأخر بفارق 3 أهداف، أخطأ المدافع السنغالي كوليبالي في تشتيت عرضية اللاعب بيانتش لتسكن شباك نابولي وسط حسرة لاعبيه وفرحة لاعبي اليوفي بالفوز المثير في الدقيقة 92 من زمن المباراة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، فيما يتوقف رصيد نابولي عند 3 نقاط.