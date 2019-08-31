شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة تاريخية للريدز مع إستمرار نسبة الإنتصارات عند 100% (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل فريق ليفربول انطلاقته القوية في الموسم الجديد، بعد ان حافظ على نسبة إنتصاراته 100% بعد نهاية الجولة الرابعة، مع تحقيقه فوز كبير خارج قواعده على فريق بيرنلي بنتيجة 3-0.

وحافظ ليفربول على سلسلة انتصاراته الممتدة منذ اخر 9 جولات في الموسم الماضي، لتمتد إلى 13 مباراة متتالية في الدوري لم يعرف خلالها الفريق سوى طعم الإنتصار، في سلسلة غير مسبوقة على مدار تاريخ النادي العريق (127 عامًا).

وتفوق ليفربول في الشوط الأول بهدفين دون مقابل بعد بداية قوية للمباراة من خلال هيمنة واضحة على مجريات اللعب، فأستحوذ الضيوف على 62% من نسبة إمتلاك الكرة، وحاولوا التسديد في 7 محاولات (مقابل 4 لأصحاب الأرض)، 4 منهم ذهبوا تجاه مرمى الحارس نيك بوب الذي تمكن في التصدي ل3 محاولات تسديد.

وسجل الهدف الأول للريدز مهاجم بيرنلي كريس وود بشكل عكسي، بعد ان حول عرضية الظهير الأيمن أليكساندر أرنولد مباشرة في شباك حارس المرمى، قبل ان يضاعف ساديو ماني تقدم الريدز بهدف ثاني بعد 4 دقائق فقط من الهدف الأول.

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وصنع لاعبوا ليفربول 6 فرص للتهديف من بينهم فرصتين محققتين للتسجيل، مقابل فرصتين فقط صنعهمافريق بيرنلي في النصف الأول من المباراة الذي انتهى بتقدم مستحق للضيوف.

ولم يتمكن بيرنلي من تهديد ليفربول في الشوط الثاني على الرغم من دخوله النصف الثاني من المباراة متأخر بهدفين، لكن ليفربول كان الطرف الأخطر من خلال 8 محاولات للتسديد (3 منهم على المرمى)، وصناعة 8 فرص للتهديف.

وعزز ليفربول تفوقه في الشوط الثاني مسجلًا الهدف الثالث عبر البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي سجل هدفه رقم 50 في البريميرليج، ليكون أول برازيلي في عهد المسابقة الذي يتمكن من الوصول لهذا السجل التهديفي، وتاسع لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا السجل.

ولم يسجل محمد صلاح في مباراة اليوم لكن النجم المصري صنع الهدف الثالث، وكان اكثر اللاعبين صناعة للفرص في المباراة بصناعته 4 فرص، من بينهم فرصة تهديفية محققة.

وحرم القائم الأيسر لمرمى بيرنلي النجم المصري من التسجيل مبكرًا في بداية المباراة.