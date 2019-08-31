شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة ينتظم في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أنتظم صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي اشتكى منها مؤخرا.
وشارك جمعة في التدريبات البدنية والجانب الفني الذي خاضه الفريق والذي اشتمل على تقسيمة لتجهيز جميع اللاعبين، وتنفيذ بعض الجوانب الخططية.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق كانو سبورت في ذهاب دور 32 بدوري أبطال إفريقيا التي تقام يوم 14 سبتمبر المقبل في غينيا الاستوائية.
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