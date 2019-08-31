شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إقالته.. لاسارتى ينجو من الانضمام لقائمة «الفاشلين» فى الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن مجلس إدارة النادى الأهلى قبل أسابيع قليلة إقالة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى، بسبب تراجع النتائح وتلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم على يد بيراميدز، حيث ودع الفريق الأحمر على يد منافسه منافسات كأس مصر من دور ثمن النهائى.

وعلى الرغم من الهجوم الضارى الذى شنته جماهير الأهلى عبر مواقع التواصل على لاسارتى، والمردود الضعيف الذى ظهر عليه الفريق فى ولايته التى بدأت فى ديسمبر من العام المنصرم، إلا أنه استطاع تحقيق لقب الدورى مع الفريق وقيادته للتتويج، لينجو من الانضمام لقائمة المدربين الأجانب الذين خرجوا من أسوار التتش دون تحقيق أى لقب.

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ويحمل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الأسبق للفريق، الرقم 11 من حيث الفشل فى قيادة الأهلى للألقاب خلال مهمته مع الفريق، حيث عجز الفرنسى عن حصد أى لقب للمارد الأحمر منذ توليه المهمة فى يونيو الماضى بعد 163 يوماً قضاها فى منصبه فى تدريب الفريق الأحمر.

وكان البرتغالى جوزيه بيسيرو هو آخر مدير فنى أجنبى يقود الأهلى دون تحقيق أى لقب مع الفريق «قبل كارتيرون»، بتوليه المهمة مطلع موسم 2015- 2016 وترك الفريق عقب عدة أشهر دون أى إنجاز يُذكر، وسبق بيسيرو وكارتيرون كل من بروشيتش، وبوث، وفيرتيز، وهوفاتيك، ودون ريفى، وكالوتشاى، وتاديتش، وجيف باتلر، ومايكل إيفرت.

بينما حقق بطولة واحدة مع الأهلى كل من: الألمانى هانز ديكسى بتتويجه بلقب كأس مصر موسم 2000 على حساب غزل المحلة، والهولندى مارتن يول يحصد لقب الدورى موسم 2015- 2016، وكذلك جون كامبرايد وتحقيقه لقب الدورى مع الفريق، والبرتغالى تونى أوليفيرا المتوج بالسوبر على حساب الزمالك موسم 2003.

ويعد البرتغالى مانويل جوزيه هو أكثر مدربى الأهلى الأجانب تحقيقاً للألقاب برصيد 20 لقباً متنوعاً، ثم المجرى هيديكوتى صاحب الألقاب الستة مع قلعة التتش، ثم الألمانى راينر تسوبيل الذى صعد على منصات التتويج فى 5 مناسبات مع الشياطين الحُمر، ثم كل من الإنجليزى آلان هاريس والألمانى راينر هولمان وفى جعبتهما 4 ألقاب.