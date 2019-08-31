شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يطلب تجهيز أيمن حفنى ببرنامج بدنى استعدادًا للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طلب أحمد حسام ميدو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة، من الجهاز الطبى والبدنى وضع برنامج تأهيلى خاص لأيمن حفنى، العائد مرة أخرى لصفوف الفريق الفيومى قادما من نادى الزمالك، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يسعى الجهاز الفنى لتجهيز حفنى بشكل جيد استعدادا للمشاركة مع الفريق فى الموسم الجديد، حيث يستعد الفريق الفيومى لانطلاق منافسات مباريات الموسم الجديد عقب الخروج من كأس مصر أمام الزمالك.

من جانبه، وجّه أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك رسالة وداع لجماهير الفريق الأبيض بعد انتقاله إلى صفوف مصر المقاصة لمدة 3 مواسم مقبلة، فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أيمن حفنى فى رسالته إلى جماهير الزمالك عبر حسابه على «تويتر»: «أستودعكم الله يا أعظم جمهور، وكل التوفيق لنادينا»، وكان نادى المقاصة قد حصل على الاستغناء الخاص بحفنى من الزمالك.

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وانتقل أيمن حفنى إلى المقاصة مقابل 3 ملايين جنيه فى الصفقة التى تمت بناءً على رغبة اللاعب فى المشاركة بصورة أكبر فى ظل ازدحام مركزه بالنادى الأبيض.

فى سياق آخر، أعلن مصر المقاصة استدعاء الثنائى الدولى، الرواندى كيفين مالجيه والإثيوبى شيميلس بيكلى، للمشاركة مع منتخبى بلديهما فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة إلى التدريبات على أحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوى، بعد فترة الراحة التى حصل عليها لاعبو الفريق الفيومى عقب الخسارة من الزمالك فى ربع نهائى كأس مصر، الأربعاء الماضى.

وأكد عادل مصطفى، المدرب العام للفريق الفيومى، أن المقاصة يقوم بفترة إعداد قوية للموسم الجديد، حيث يسعى أبناء الفيوم لاستعادة مكانتهم بين الكبار فى المربع الذهبى ببطولة الدورى العام.