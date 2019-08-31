شكرا لقرائتكم خبر عن للموسم السابع على التوالى.. الزمالك فى المربع الذهبى لكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك موعداً مع الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى كأس مصر موسم 2018- 2019، حيث تفوق الفريق الأبيض على نظيره مصر للمقاصة بهدف دون رد خلال ربع النهائى، بأمسية الأربعاء الماضى.

وبلغ الزمالك نصف نهائى كأس مصر للموسم السابع على التوالى، حيث لم تغب شمس القلعة البيضاء عن نصف نهائى البطولة الأعرق فى تاريخ الكرة المصرية على مدار الأعوام السبعة الأخيرة.

وبعتبر الزمالك هو ثانى أكثر أندية مصر تتويجاً باللقب، برصيد 26 مرة، بعد الأهلى صاحب الـ36 لقباً، بالإضافة إلى تحقيق الأبيض لقب الوصيف 13 مرة آخرها فى موسم 2010-2011.

كان الزمالك قد خسر لقب الكأس موسم 2010- 2011 على يد إنبى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة النهائية للمسابقة، خلال ولاية المعلم حسن شحاتة، عقب سيناريو دراماتيكى استطاع من خلاله الفريق البترولى قلب الطاولة على أبناء زامورا، قبل أن تُلغى المسابقة فى موسم 2011- 2012.

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ثم استطاع الزمالك احتكار لقب كأس مصر فى 4 مواسم متتالية، بالتتويج به موسم 2012- 2013 بثلاثية فى شباك وادى دجلة على ملعب الجونة، ثم معانقة اللقب من جديد فى موسم 2013- 2014 بهدف قاتل فى شباك سموحة جاء بتوقيع الظهير الأيمن حازم إمام.

وتمكن أبناء القلعة البيضاء فى موسم استثنائى 2014- 2015 من حصد الثنائية المحلية والتتويج بالكأس على حساب الأهلى بعد حصد لقب الدورى، فكان باسم مرسى هو فارس النهائى بهدفين فى الشباك الحمراء بالمباراة النهائية، علماً بأنه كان أول فوز للزمالك على الأهلى فى الكأس منذ 56 عاماً آنذاك.

واستمر تفوق الزمالك فى كأس مصر، حيث ضرب موعداً جديداً مع الأهلى على اللقب موسم 2015- 2016 فى قمة مشتعلة للكرة المصرية حسمها أصحاب الرداء الأبيض بنتيجة 3 /1، وقيادة مؤمن سليمان للفريق للتتويج بعد أيام قليلة من توليه المهمة.

وبعد التتويجات الأربعة عجز الزمالك عن حصد لقب 2016-2017، حيث اكتفى ببلوغ نصف النهائى والخروج على يد المصرى بالخسارة بثنائية نظيفة خلال الولاية المؤقتة لطارق يحيى.

موسم 2017- 2018 يشهد من جديد عودة الزمالك للصعود على منصة التتويج بمسابقة كأس مصر، ويحقق لقبه المفضل على حساب سموحة بركلات الترجيح بعدما خطف الفارس الأبيض التعادل مع صافرة النهاية.