شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتمسك بالعدالة التحكيمية الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، المشرف على قطاع كرة القدم بالنادى، عن أبرز مطالب قلعة ذئاب الجبل من اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة فى الموسم الجديد.

وقال عادل إن الجدول المنتظم أبرز المطالب التى يأمل المقاولون فى تحقيقها بالموسم الجديد، موضحا أنه من الضرورى أن يلتزم جميع الأندية بجدول المسابقة، على أن يتم وضع لائحة جزاءات معلنة للخارجين عن النص، سواء من اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية، لأنها نواة التعصب الجماهيرى.

وأضاف عضو مجلس إدارة المقاولون أن تدريب الحكام وإعادة تأهيلهم بما يضمن العدالة التحكيمية بين الفرق المختلفة أهم مطلب فى الموسم الجديد، مشيراً إلى أنه يجب تقليل استقدام الحكام الأجانب فى الدورى العام، ويقتصر تواجدهم فقط على مباريات القمة بين الأهلى والزمالك لمنح الثقة للحكام المحليين.