شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يرفض الاستغناء عن «سمير» لإنبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض الجهاز الفنى لنادى طلائع الجيش، بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس، فكرة الاستغناء عن خدمات لاعبه أحمد سمير، الظهير الأيسر للفريق، بعد تلقيه عرضاً من نادى إنبى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. من جانبه، أخطر العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بطلائع الجيش، عبدالناصر محمد، مدير الكرة بإنبى، بصعوبة التفريط فى سمير وحاجة الفريق لجهوده بالموسم الجديد.

وتعاقد طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم، ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، ومحمد رضا من بتروجت، ومحمود سامى من سموحة، والتونسى ماهر الحداد، والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق، وحسام باولو من الداخلية، واستعارة أحمد علاء من الأهلى وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى وأحمد داوودا من الزمالك، فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى، بالإضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل.