الكاليتشو الإيطالى يشتعل قبل ساعات من إغلاق باب القيد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن لاعب وسط فريق يوفنتوس إيمرى كان سيكون خارج قائمة السيدة العجوز هذا الصيف، وسيرحل خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن ماوريسيو سارى، المدير الفنى للبيانكونيرى، كان يفاضل بين الألمانى إيمرى كان ومواطنه سامى خضيرة، للإبقاء على أحدهما فى الموسم الجديد.

واستقر سارى فى النهاية على خضيرة (32 عامًا) لتأمين وسط السيدة العجوز على حساب كان الذى يصغره بـ7 سنوات.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن برشلونة وباريس سان جيرمان مهتمان للغاية بالحصول على خدمات كان هذا الصيف، لكنهما بحاجة للتفاوض مع يوفنتوس بشكل مكثف خلال الساعات القليلة المقبلة، نظرًا لانتهاء سوق الانتقالات يوم الإثنين المقبل.

ومع تأكد عدم حاجة السيدة العجوز لخدمات إيمرى، والحاجة أكثر إلى المال، إلى جانب اقتراب انتهاء سوق الانتقالات، قد يساعد هذا برشلونة وباريس فى حسم الصفقة بأقل من قيمتها المتوقعة.

جدير بالذكر أن كان انضم ليوفنتوس الصيف الماضى فى صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع ليفربول، لكنه لم ينجح فى فرض نفسه بالشكل الكافى داخل البيانكونيرى.

وفى السياق ذاته، لم يكتف إنتر ميلان بالتدعيم الهجومى الذى قام به هذا الصيف، بضم ثنائى مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز، ويسعى لضم مهاجم جديد.

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وبحسب صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن إنتر يرغب فى التعاقد مع أليساندرو ماترى مهاجم ساسولو الحالى، ويوفنتوس وميلان السابق.

ويرى مسؤولو إنتر أن وجود ماترى، الذى يتمتع بخبرات كبيرة فى الكالتشيو، سيكون دعمًا للخط الهجومى، فى ظل الاستقرار على رحيل إيكاردى، ومشاركة الفريق فى أكثر من بطولة هذا الموسم.

وينتهى تعاقد ماترى مع ساسولو فى الصيف المقبل، وبالتالى لن تكلف الصفقة إنتر الكثير من المال.

وكان إنتر قد افتتح مبارياته فى الكالتشيو بالفوز على ليتشى برباعية نظيفة، ووقع إنتر فى مجموعة قوية بدورى أبطال أوروبا، حيث تضم برشلونة وبوروسيا دورتموند وسلافيا براج.

بينما توصل بارما الإيطالى لاتفاق مع مانشستر يونايتد، بشأن الحصول على الإيطالى ماتيو دارميان، مدافع الشياطين الحمر، فى الميركاتو الصيفى الحالى، وبحسب شبكة «سكاى سبورت إيطاليا»، فإن الاتفاق يقضى بضم دارميان مقابل 1.4 مليون جنيه إسترلينى.

ومن المقرر أن ينضم دارميان إلى بارما لمدة 3 مواسم أو موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث، ويطير دارميان إلى إيطاليا خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الخضوع للكشف الطبى، والتوقيع رسميًا لناديه الجديد.

وكان أولى جونار سولسكاير، المدير الفنى لمانشستر يونايتد، قد صرح فى وقت سابق بأن هناك اهتماما بدارميان من أندية إيطالية، وأن اللاعب لديه رغبة فى العودة لبلده.

وقضى دارميان 4 سنوات مع اليونايتد منذ انضمامه قادمًا من تورينو، فى صفقة بلغت قيمتها 13 مليون جنيه إسترلينى.

وشارك دارميان مع الشياطين الحمر فى 92 مباراة خلال 4 مواسم، وساهم فى التتويج بكأسى الاتحاد الإنجليزى والرابطة، إضافة إلى بطولة اليوروبا ليج.