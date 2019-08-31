شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يعلق على غضب ساديو ماني بسبب محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علّق مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب على تصرف اللاعب ساديو ماني في مباراة اليوم أمام فريق بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

وفاز الريدز بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الرابعة من البطولة.

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وأبدى اللاعب السنغالي تذمره على دكة البدلاء، عند تغييره في الدقيقة 85 باللاعب أوريجي، ورأى البعض أن السبب في ذلك يعود إلى عدم تمرير محمد صلاح الكرة لماني في فرصة مثالية أمام المرمى وهو ما أشعل غضب ساديو، ولمطالعة التفاصيل من هنا.

واتفق كلوب مع ذلك التفسير حيث قال في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» العالمية: «ساديو ماني رجل عاطفي، كلنا بشر، هو يشعر بأشياء قد لا نستطيع تفسيرها في بعض الأحيان».

وأضاف: «السبب لم يكن التغيير، ولكن الكرة التي لم يمررها له زميله (محمد صلاح)، لقد عالجنا الأمور في غرفة خلع الملابس، هذا ما نستطيع أن نقوله».