شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لما نشرته "الخليج 365".. قائمة ريناد تعتمد على الشباب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلنت إدارة المنتخب الوطني الأول قائمة الأسماء المختارة من المدير الفني «إيرفي رينارد» للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة الدمام خلال الفترة من 2 إلى 8 من شهر سبتمبر استعدادا لخوض أولى مباريات «الأخضر» في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 م. ويستهل «الأخضر» مشواره بالتصفيات بمواجهة المنتخب اليمني في العاشر من سبتمبر على استاد البحرين الوطني بمملكة البحرين. وجاءت القائمة على النحو التالي: عبدالله المعيوف، ومحمد العويس، وفواز القرني، وعمر هوساوي، وعلي آل بليهي، ومحمد آل فتيل، وعبدالله مادو، وزياد الصحفي، وسلطان الغنام، وسعود عبدالحميد، وياسر الشهراني، وحمدان الشمراني، وسلمان الفرج، ومحمد كنو، وعبدالله الخيبري، وعبدالرحمن الدوسري، وسالم الدوسري، وخالد السميري، وهتان باهبري، وعبدالفتاح عسيري، وعبدالعزيز البيشي، ومحمد السهلي، ومحمد الكويكبي، وهارون كمارا، وفراس البريكان، وعبدالله الحمدان. وسيخوض «الأخضر» مباراة ودية وحيدة خلال معسكره في الدمام أمام منتخب مالي في الخامس من سبتمبر على استاد الأمير محمد بن فهد. وكانت القرعة أوقعت «الأخضر» في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أوزبكستان، وفلسطين، واليمن، وسنغافورة.

أعلنت إدارة المنتخب الوطني الأول قائمة الأسماء المختارة من المدير الفني «إيرفي رينارد» للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة الدمام خلال الفترة من 2 إلى 8 من شهر سبتمبر استعدادا لخوض أولى مباريات «الأخضر» في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 م. ويستهل «الأخضر» مشواره بالتصفيات بمواجهة المنتخب اليمني في العاشر من سبتمبر على استاد البحرين الوطني بمملكة البحرين. وجاءت القائمة على النحو التالي: عبدالله المعيوف، ومحمد العويس، وفواز القرني، وعمر هوساوي، وعلي آل بليهي، ومحمد آل فتيل، وعبدالله مادو، وزياد الصحفي، وسلطان الغنام، وسعود عبدالحميد، وياسر الشهراني، وحمدان الشمراني، وسلمان الفرج، ومحمد كنو، وعبدالله الخيبري، وعبدالرحمن الدوسري، وسالم الدوسري، وخالد السميري، وهتان باهبري، وعبدالفتاح عسيري، وعبدالعزيز البيشي، ومحمد السهلي، ومحمد الكويكبي، وهارون كمارا، وفراس البريكان، وعبدالله الحمدان. وسيخوض «الأخضر» مباراة ودية وحيدة خلال معسكره في الدمام أمام منتخب مالي في الخامس من سبتمبر على استاد الأمير محمد بن فهد. وكانت القرعة أوقعت «الأخضر» في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أوزبكستان، وفلسطين، واليمن، وسنغافورة.

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