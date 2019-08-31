باسم علي يجتاز الكشف الطبي للجونة...

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جدة - عمرو شويل أعلن نادي الجونة ضم باسم علي، لاعب الأهلي، على سبيل الإعارة لمدة موسم اليوم استعدادا للموسم الجديد.
واجتاز باسم علي الكشف الطبي بنادي الجونة بنجاح ليصبح أحد لاعبي الفريق في الموسم الجديد.
ومن المقرر أن يظهر باسم على في تدريبات الجونة عقب عودة الفريق من معسكره الخارجي، حيث قام بتمديد عقده مؤخراً مع الاهلي لمدة ثلاثة مواسم قبل أن يرحل على سبيل الإعارة للجونة لمدة موسماً.
وكان اللاعب قد ادي برنامجا تأهيليا خلال الأيام الماضية بعد انتظامه في التدريبات عقب انتهاء اجازة الزواج التي حصل عليها.
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