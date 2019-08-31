شكرا لقرائتكم تعرف على رسالة شريف إكرامى لطارق سليمان بعد الرحيل عن الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودع حراس مرمى الأهلى شريف إكرامى ومحمد الشناوى ومسعد عوض ومصطفى شوبير مدربهم طارق سليمان، بعدما تعاقدت إدارة النادى مع السويسرى فايلر والذى سيصطحب معه مواطنه ميشيل ياناكونى مدربا للحراس.

ونشر شريف إكرامى صورًا لحفل وداع طارق سليمان عبر صفحته على "تويتر" معلقًا عليها: "أخ و صديق قبل أن يكون مدرب مجتهد، شريك أساسي في أكثر من 15 بطولة خلال 8 سنوات من النجاح شكراً ك/طارق سليمان".

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وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، أعلنت التشكيل الكامل للجهاز الفنى الجديد، ويتكون من رينيه فايلر مديرًا فنيًا، وديفيد سيسا المدرب العام، وتوماس بنجيلي مُخطط الأحمال وميشيل ياناكوني مدرب الحراس.