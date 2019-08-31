شكرا لقرائتكم مكافأت خاصة للاعبى الاتحاد فى حال الفوز على الزمالك بكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد اللاعبين لرئيس الاتحاد عزمهم على تقديم صورة جيدة تليق بزعيم الثغر، بالإضافة لتحقيق المفاجأة بخطف الفوز والعبور لنهائى البطولة.
ومن المتوقع أن يخوض الإتحاد المباراة بتشكيل مكون من : عماد السيد فى حراسة المرمى ، أمامه رباعى دفاع من اليمين للشمال محمود شعبان ومحمد أنور ومحمود رزق والسيد سالم وفى خط الوسط نور السيد وكريم الديب وخالد الغندور وفى الهجوم الثلاثى بناهينى و أحمد حجى و خالد قمر .
كان الاتحاد السكندرى قد حقق فوزا مثيرا على الإسماعيلى فى دور الـ16 من البطولة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، بينما فاز الزمالك على مصر المقاصة بهدف مقابل للاشئ فى دور الثمانية لكأس مصر.
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