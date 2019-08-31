شكرا لقرائتكم مكافأت خاصة للاعبى الاتحاد فى حال الفوز على الزمالك بكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعد محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى لاعبوه بمكافأت خاصة حال الفوز على الزمالك غدا فى المباراة المقررة بينهما باستاد الإسماعيلية فى الدور قبل النهائى لكأس مصر .

وأكد اللاعبين لرئيس الاتحاد عزمهم على تقديم صورة جيدة تليق بزعيم الثغر، بالإضافة لتحقيق المفاجأة بخطف الفوز والعبور لنهائى البطولة.

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ومن المتوقع أن يخوض الإتحاد المباراة بتشكيل مكون من : عماد السيد فى حراسة المرمى ، أمامه رباعى دفاع من اليمين للشمال محمود شعبان ومحمد أنور ومحمود رزق والسيد سالم وفى خط الوسط نور السيد وكريم الديب وخالد الغندور وفى الهجوم الثلاثى بناهينى و أحمد حجى و خالد قمر .

كان الاتحاد السكندرى قد حقق فوزا مثيرا على الإسماعيلى فى دور الـ16 من البطولة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، بينما فاز الزمالك على مصر المقاصة بهدف مقابل للاشئ فى دور الثمانية لكأس مصر.