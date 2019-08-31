شكرا لقرائتكم مصر تحصد 273 ميدالية مختلفة فى دورة الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
نجحت مصر في عام 2019 ببطولة المغرب في تسطير تاريخ جديد بتحقيق عدد 273 ميدالية بواقع 102 ميدالية ذهبية و 98 ميدالية فضية و 73 ميدالية برونزية.
كان أعلى رقم مسجل للميداليات في دورة الألعاب الإفريقية 2015 التي أقيمت في الكونغو والتي حملت مصر لقبها بالحصول على عدد ميداليات 217 ميدالية بواقع 85 ميدالية ذهبية و63 ميدالية فضية و69 ميدالية برونزية.
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