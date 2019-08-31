شكرا لقرائتكم محمود جابر يعتذر عن منصب المدرب العام فى الجهاز الفنى الجديد للإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال محمود جابر فى تصريحات خاصة لـ"سوبركورة": "قولت من قبل ما بشتغلش مدرب عام، واعتذر لمجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان عن تولى تلك المهمة فى جهاز ميودراج، وأتمنى للجهاز الفنى التوفيق خلال مسيرته فى المرحلة المقبلة".
تابع جابر حديثه، مؤكدًا إنه دائمًا فى خدمة نادى الإسماعيلى، وسيكون خير داعم للفريق والجهاز الفنى الجديد، إلا إنه لن يوافق على تولى منصب الرجل الثانى مرة أخرى، موجهًا الشكر لمجلس الإدارة واللاعبين والجماهير على الفترة التى قضاها فى قيادة أبناء قلعة الدراويش.
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