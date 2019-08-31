شكرا لقرائتكم بتروجت يفتقد جهود حسام حسن أمام بيراميدز فى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب حسام حسن نجم دفاع بتروجت عن مواجهة فريقه المرتقبة والهامة أمام بيراميدز بعد غدا الإثنين باستاد بتروسبورت فى المباراة المقرر إقامتها بينهما بالدور قبل النهائى لكأس مصر . ومن المقرر أن يواجه الفائز من بتروجت وبيراميدز الفائز من مباراة الزمالك والإتحاد السكندرى فى نهائى الكأس . وسيقوم محمد عودة المدير الفنى لبتروجت بالبحث عن بديل خلال اليومين القادمين لسد الثغرة الدفاعية من جراء ابتعاد حسام حسن عن لقاء بيراميدز .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بتروجت يفتقد جهود حسام حسن أمام بيراميدز فى الكأس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.