الصربي ميودراج يستيش يصل القاهرة غدا لقيادة الاسماعيلي...

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جدة - عمرو شويل يصل غدا الاحد الصربي ميودراج يستيش المدير الفني الجديد للإسماعيلي مطار القاهرة تمهيدا لبداية رحلته مع الدراويش

ومنح محمود جابر المدرب العام للاسماعيلي لاعبي الفريق راحة غدا من المران بسبب ارتباط ستاد الاسماعيلية باستضافة مباراة كأس مصر بين الزمالك والاتحاد السكندري علي أن يستأنف الفريق تدريباته مساء بعد غد الاثنين

واعتمد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ، المشرف العام على قطاع الكرة تشكيل الجهاز الفنى للفريق الأول والذي من المقرر أن يقود الفريق فى منافسات الموسم الجديد .

يتكون الجهاز الفنى الجديد من كلآ من :

صبرى المنياوي .. مدير الكرة

ميودراج يسيتش.. المدير الفنى

محمود جابر .. المدرب العام

سرديجان تيكيجاسكى .. مساعد مدرب

أدهم السلحدار .. مساعد مدرب

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أكرم علياوي .. مخطط أحمال

طارق أبو الليل .. مدير إدارى

أحمد صالح .. مدير إدارى

أحمد سالمان .. إدارى

أشرف عبد الكريم .. إدارى

محمد سالمان .. إدارى

الدكتور أكرم عبد العزيز .. رئيس الجهاز الطبى

ناصر هريدى .. علاج طبيعى

أيمن عوض الله .. علاج طبيعى