شكرا لقرائتكم الأهلى يستقر على عودة عمرو محب لجهاز رينيه فايلر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الرأي داخل النادي الأهلي على إعادة عمرو محب مترجم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى الأسبق الفريق للعمل ضمن الجهاز الفني الجديد الذي يقوده السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق. Advertisements وقال مصدر داخل الأهلي إن عمرو محب سيتولى منصب مترجم فايلر في الجهاز الفني الجديد. يذكر أن فايلر سبق أن قاد نادي اندرلخت البلجيكي للتتويج بالدوري البلجيكي والسوبر البلجيكي كما حصد لقب أفضل مدرب في بلجيكا عام 2017.

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