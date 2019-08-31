شكرا لقرائتكم وادى دجلة يستقر على خوض مباراتين وديتين استعدادا للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى لفريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، على خوض مباراتين وديتين خلال الأسبوع الجارى فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد. ومن المقرر أن يخوض وادى دجلة المباراة الودية الأولى يوم الخميس المقبل أمام طنطا على استاد بترو سبورت، ثم مواجهة فريق السويس يوم الجمعة على استاد الدفاع الجوى.

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