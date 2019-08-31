شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد موعدا مبدئيا لانطلاق مسابقة الدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، يوم 26 سبتمبر المقبل موعدا مبدئيا لإنطلاق مسابقة الدورى العام الجديد 2019 -2020، بعدما تم الاستقرار على تأجيل الموعد الذى تم إعلانه مؤخرا وهو 19 من نفس الشهر.

وكان اتحاد الكرة أعلن تأجيل مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك المحدد لها يوم 18 سبتمبر المقبل، بسب تعارض موعدها مع جولتىّ الذهاب والإياب للقطبين فى دور الـ32 بدورى أبطال افريقيا، حيث يخوض الأهلى والزمالك جولة الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر الجارى خارج مصر، قبل خوض موقعة الإياب أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من نفس الشهر.

ويأتى تحديد يوم 26 سبتمبر لإنطلاق الدورى بناء على رؤية لجنة تفتيش الملاعب التى تم تشكيلها مؤخرا، لمعاينة الملاعب التى تستضيف مباريات الدورى منعا لأى مفاجآت تتسبب فى إرتباك الجديد