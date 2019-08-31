شكرا لقرائتكم رينار يضم مادو النصر وسميري الاتحاد إلى قائمة الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي قائمة من 26 لاعباً للانضمام إلى معسكر إعدادي سيقام في الدمام بين الثاني والثامن من سبتمبر لخوض مباراة اليمن في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا، وشهدت انضمام مدافع النصر عبدالله مادو وخالد السميري لاعب الاتحاد ومحمد السهلي لاعب الرائد بالإضافة إلى زياد الصحفي وسعود عبدالحميد.

واختار رينار كلاً من عبدالله المعيوف ومحمد العويس وفواز القرني في حراسة المرمى، وفي الدفاع عمر هوساوي وعلي البليهي ومحمد آل فتيل وعبدالله مادو وزياد الصحفي وسلطان الغنام وسعود عبدالحميد وياسر الشهراني وحمدان الشمراني.

وجاء في الوسط سلمان الفرج ومحمد كنو وعبدالله الخيبري وعبدالرحمن الدوسري وسالم الدوسري وخالد السميري وهتان باهبري وعبدالفتح عسيري وعبدالعزيز البيشي ومحمد السهلي ومحمد الكويكبي، فيما تم اختيار هارون كمارا وفراس البريكان وعبدالله الحمدان للهجوم.

وسيلعب المنتخب السعودي مباراة ودية في الخامس من سبتمبر أمام مالي على ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.