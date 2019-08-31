شكرا لقرائتكم مصرع السائق الفرنسي هوبرت في فورمولا -2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي السائق الفرنسي أنطوان هوبرت مصرعه يوم السبت خلال مشاركته في سباق جائزة بلجيكا الكبرى ضمن بطولة فورمولا-2 للسيارات. ووقع الحادث بعد انطلاق السباق البلجيكي مباشرة إثر تصادم سيارات هوبرت وخوان مانويل كوريا سائق ساوبر جونيور وجوليانو اليسي سائق ترايدنت. وكتب الاتحاد الدولي لسباقات السيارات "فيا": نتيجة للحادث فإن فيا يأسف للإعلان عن وفاة السائق الفرنسي أنطوان هوبرت متأثرا بإصابته. ويرقد السائق الأمريكي كوريا في حالة مستقرة في مستشفى في لييج فيما خضع أليسي نجل السائق السابق لفورمولا-1 جين اليسي للعلاج قبل أن يتم التأكد من سلامته.

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