’’رأيك ميهمنيش.. انجازاتك إيه‘‘.. مشادة حادة بين رانيا علواني وجماهير الأهلي

كتب: ضياء السقا

دخلت رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، في مشادات كلامية مع بعض متابعيها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، بعد إعلان تولي السويسري رينيه فايلر تدريب الفريق الأحمر، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب خروج الفريق من مسابقة كأس مصر على يد بيراميدز.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة، عندما نشرت رانيا علواني تغريدة، عبر حسابها بتويتر، تطالب خلالها الاهتمام بالألعاب الآخرى بخلاف كرة القدم، وقالت: "حد تاني واخد باله أن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة هما دول اللي يستأهلوا بجد عاش أبطال مصر نوظف مواردنا صح بقى".

ورد أحد المتابعين قائلا: "لا إحنا واخدين بالنا من الفشل المستمر في الاختيار جوه النادي من يوم ما المجلس مسك وكنتوا معشمنا أن النادي في طريقه الصحيح للإصلاح وإعادة مكانته وفي الآخر طلعنا بنغرق أكتر ما كنّا".

ثم انفعلت علواني قائلة: "هو حضرتك ما أخدتش الدوري؟!!".

ورد المشجع من جديد قائلا: "لا حضرتي طلعت بفضيحة من صن داونز وخسرت من بيراميدز في الكأس ولو المقياس الدوري ما مجلس الاستاذ محمود طاهر كسبه يبقى وقفنا ضدهم ليه".

وعادت علواني لترد من جديد :"طيب تعالى مرن انت يمكن تكون انت الفرج".

وواصلت عضو مجلس الأهلي: "والله حضرتك روح اطلب من كابتن الخطيب بنفسك، هو شخصيًا ولجنة الكرة اللي بيختاروا المدربين لأن دي حاجة فنية، المدرب ده واللي قبله واللي قبله".

وتابعت: "هو ده الجهل بعينه، لما تتكلم على ألعاب مصر اللي كسبانة واللعيبة اللي في الألعاب كلها اللي شرفونا من كل الأندية مش الأهلي بس وباقول لازم نشجعهم، يقوم كام واحد متكلمين برده عّن الكورة والمدرب والفشل ! حاجة غريبة بجد".

وعلقت علواني على اختيار المدير الفني السويسري رينيه فايلر، قائلة :"احنا ما اختارناش، اللي اختار لجنة كلكم عارفينها، حاسبوها هيا علي اللي فات واللي جاي، مش تيجوا على اللي هايرد عليكم بأدب".

وواصلت :"أنا ما عنديش حاجة أخاف منها، ومجلس الإدارة ما اختارش حد ولا المرة دي و لا اللي قبلها، وأظن الكابتن واضح جدًا في الإعلام أن هو محدد اختصاص جهاز الكرة كويس".

بعد ذلك تعرضت علواني لسيل من الهجوم على حسابها، وواصلت الرد بحدة على الجماهير، مما جعل البعض يصف ردودها بغير الموفقة، كما طالبها متابع بتقديم استقالتها من المجلس، لترد عليه قائلة: رأيك ميهمنيش".

وفيما يلي نماذج من المشادات بين علواني والجماهير:

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