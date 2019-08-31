ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي.. وقائمة الهدافين بعد ثنائية أجويرو

كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول فوزا سهلا على مضيفه بيرنلي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كرس وود الهدف الأول للريدز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33، ثم أضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 37، ثم أحرز روبرتو فيرمينيو الهدف الثالث في الدقيقة 80.

على الجانب الأخر فاز مانشستر سيتي على برايتون بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل كيفين دي بروين الهدف الأول في الدقيقة الثانية، وقبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول أبدع مانشستر سيتي في لعبة جماعية أتت بالهدف الثاني بعد تمريرة من دي بروين إلى أجويرو الذي راوغ داخل منطقة الجزاء وسدد في شباك الضيوف بكل براعة مضاعفًا النتيجة.

وعاد أجويرو ليسجل الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة 55 بعدما حصل على تمريرة من دافيد سيلفا خارج منطقة الجزاء سددها مقوسة في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى برايتون.

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واختتم برناردو سيلفا النتيجة في الدقيقة 79 بتسجيل الهدف الرابع بعد دقيقة واحدة من مشاركته فاستلم بشكل رائع وسدد كرة أرضية في الزاوية البعيدة.

وبذلك واصل ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقاط، متفوقا على مانشستر سيتي الوصيف بنقطتين.

وعلى صعيد الهدافين، اعتلى أجويرو صدارة الترتيب بـ6 أهداف، يليه تيمو بوكي وستيرلنج بـ5 لكل منهما، ثم برنس وإبراهام بـ4 أهداف لكل منهما، بعد ذلك محمد صلاح بـ3 أهداف.