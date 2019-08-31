ميلان يعوض خسارة أودينيزي بالفوز على بريشيا

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منح لاعب الوسط التركي هاكان جالهان أوغلو فريقه ميلان أول ثلاث نقاط هذا الموسم، بتسجيله هدف الفوز الوحيد في مرمى ضيفه الصاعد بريشيا السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

في دربي لومباردي على ملعب "سان سيرو"، حوّل جالهان أوغلو (25 عاما) عرضية من الاسباني سوسو برأسه داخل الشباك بعد 12 دقيقة فقط على البداية.

وكان ميلان، المستبعد من خوض بطولة يوروبا ليغ لعدم احترامه مبادىء اللعب المالي النظيف، خسر مباراته الافتتاحية ضد اودينيزي، فاجرى مدربه الجديد ماركو جامباولو ثلاثة تغييرات.

إذ أبقى المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك، ثالث ترتيب الهدافين الموسم الماضي مع 22 هدفا، البرازيلي لوكاس باكيتا وفابيو بوريني على مقاعد البدلاء.

واستهل الجزائري الدولي اسماعيل بن ناصر مباراته الاولى اساسيا بعد انتقاله الى "روسونيري"، فيما بدأ البرتغالي اندريه سيلفا المواجهة اساسيا في مركز رأس الحربة.

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دافع جامباولو عن خياراته "اذا بقي كريستوف بيونتيك على مقاعد البدلاء فليست نهاية العالم. يجب ان يفكر اللاعبون بتقديم كل ما لديهم لميلان ثم اتخذ قراراتي. ربما وجدته اقل جهوزية من زملائه خلال تمارين الاسبوع. لكل مباراة خياراتها وفي هذه المباراة اخترت اندريه سيلفا وبن ناصر".

تابع "لا أعرف اذا كان اندريه سيلفا سيغادر قبل اغلاق فترة الانتقالات لكنه محترف ومتوافر لذا بمقدوره اللعب".

في المقابل، لم يستهل ماريو بالوتيلي العائد الى مدينة طفولته مشواره بعد مع بريشيا، اذ ينفذ عقوبة ايقاف لبطاقة حمراء نالها نهاية الموسم الماضي.

وانقذ الحارس الدولي جانلويجي دوناروما هدف التعادل من كرة مرتدة لزميله السويسري ريكاردو رودريغيز، وبعد دخول بيونتيك في الشوط الثاني بدلا من سيلفا كان قريبا من تسجيل هدف الاطمئنان لكن تكنولوجيا خط المرمى اظهرت ان كرته لم تجتز الخط.

شاهد ملخص مباراة ميلان وبريشيا