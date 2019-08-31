أندرييسكو تطيح فوزنياكي وتلاقي تاونسند في ثمن نهائي فلاشينغ ميدوز

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بلغت الكندية الشابة بيانكا أندرييسكو أول ثمن نهائي لها في البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على الدنماركية كارولاين فوزنياكي 6-4 و6-4 السبت في الدور الثالث لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب.

تلتقي أندرييسكو، الرومانية الأصل، الاميركية تايلور تاونسند المصنفة 116 عالميا والمتأهلة من التصفيات بعد فوزها على الرومانية سورانا كيرستيا 7-5 و6-2 ضمن آخر بطولات الغراند سلام لهذا الموسم.

وقالت الكندية المصنفة خامسة عشرة والبالغة 19 عاما"كل ما تعلمته في آخر سنتين بدأ يظهر في مكانه".

وترى أندرييسكو في الرومانية سيمونا هاليب قدوة لها، لكن تاونسند أقصت المصنفة رابعة عالميا في مفاجأة كبرى في الدور الثاني، ثم الرومانية الثانية كيرستيا.

وبعد بلوغها ثمن النهائي، قالت تاونسند (23 عاما) "لم أكن أعرف أن كل هؤلاء الناس لديهم رقم هاتفي" بعد الفوز على هاليب.

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من جهتها، برزت أندرييسكو التي كانت مصنفة 178 عالميا في عام 2018، عندما أحرزت لقب دورة تورونتو الكندية مستفيدة من انسحاب الأميركية سيرينا وليامس في النهائي، بعد تتويجها أيضا في إنديان ويلز الأميركية.

وغابت الكندية عن بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بسبب إصابة في كتفها. كما خرجت من الدور الأول في بطولتي أستراليا ورولان غاروس الفرنسية، حيث كانت تخوض البطولات الكبرى للمرة الأولى.

وقالت أندرييسكو "أعتقد اني قدمت مستوى رائعا. أنا سعيدة حقا بأدائي".

وعانت فوزنياكي، المصنفة أولى عالميا سابقا، من اصابة بكاحلها الايمن وخضعت لعلاج طبي بين المجموعتين.

كما تأهلت الى ثمن النهائي البلجيكية إليز مرتنز الخامسة والعشرون بفوزها على الألمانية اندريا بتكوفيتش 6-3 و6-3.