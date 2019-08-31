كهربا فى اختبار جديد مع افيس ضد فاماليكاو بالدوري البرتغالي

سيواجه فريق ديسبورتيفو افيس المحترف خلال صفوفه اللاعب المصري محمود كهربا مع فاماليكاو في الخامسة والنصف مساء اليوم بملعب “افيس”، ضمن مباريات الجولة الرابعة من زمن مسابقة الدوري البرتغالي.

ويحتل افيس المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 3 نقاط قبل بداية منافسات الجولة، بينما يحتل فاماليكاو المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف سبورتنج لشبونة صاحب الصدارة بفارق الاهداف.

وخاض محمود كهربا لأول مرة مع افيس في الجولة الماضية أمام ريو آفي، وهي المباراة التي انتهت بهزيمة افيس بنتيجة 1 – 5.

وصرح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، منح محمود عبد المنعم “كهربا”، بطاقة دولية مؤقتة، ليمنح الفرصة أمام اللاعب المصري للعب في مباريات الفريق.