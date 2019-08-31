أرسنال يعلن انتقال محمد الننى إلى بشكتاش التركى رسمياً

صرح نادي أرسنال الإنجليزي اليوم، السبت، انتقال محمد النني لاعب وسط منتخب مصر لنادي بشكتاش التركي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، وغادر محمد النني أمس إلي مدينة “اسطنبول” التركية، قبل أن يجتاز في الكشوفات الطبية التي خضع لها.

ونشر أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، خروج محمد الننى من مخطتاته من الموسم المقبل، مطالباً إياه بالرحيل عن صفوف “الجانرز” خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وخاض محمد النني في 17 مباراة فقط مع أرسنال فى الموسم المنصرم، منها 8 مباريات فى النسخة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، والتى فاز بلقبها مانشستر سيتي، كما غاب عن المشاركة مع أرسنال في مباريات نيوكاسل يونايتد وبيرنلي وليفربول الموسم الحالي.