إيكاردى يقرر مقاضاة إنتر ميلان

لجأ النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي للتدخلات القانونية ضد ناديه إنتر ميلان الإيطالي، مطالباً عبر محاميه بالعودة بشكل كامل وفورى إلي التدريب، وتعويض قدره 1.5 مليون يورو، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية.

وأصبح المهاجم (26 عاماً) خارج تفكير المدرب الجديد للفريق أنطونيو كونتى، علماً بأن اللاعب لديه مشاكل عدة في الموسم المنصرم مع النادي ومدربه السابق لوتشانو سباليتي، ضمت سحب شارة القيادة منه وغيابه عن اللقاءت لأسابيع.

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وهذا الموسم، يشارك إيكاردى الحصص التدريبية لكن دون الممارسة في التدريب الكامل، لاسيما تلك المتعلقة بالجوانب التكتيكية وخطط المباريات.

وبحسب ما ذكرت شبكة “سكاى إيطاليا”، وصحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت”، بعث محامو إيكاردي برسالة إليإدارة إنتر تتضمن مطالبه، ونقلت وكالة “أنسا” الإيطالية عن مصدر في النادي تأكيده تلقي الرسالة.