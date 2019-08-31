محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أعلن الزمالك أن برنامج "الزمالك اليوم" سيُنقل عبر قناة جديدة بعد نهاية التعاقد مع قناة "المحور" بنهاية شهر أغسطس الجاري.
وقال الزمالك في بيان عبر موقعه الرسمي إن برنامج "الزمالك اليوم" سيعود بداية من غدٍ الأحد 1 سبتمبر، ليُذاع عبر قناة "الحدث اليوم" يوميًا من الحادية عشرة مساءً.
وأضاف أن البرنامج سيقدمه خالد الغندور وأحمد جمال، بحضور نجوم التحليل الفني والنقد الرياضي.
وأتم الموقع الرسمي للزمالك: "سيرصد متابعة خاصة وحصرية لكواليس فريق كرة القدم ونجوم الفريق وأخبار مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور".
ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة غد الأحد في نصف نهائي كأس مصر على ملعب ستاد الإسماعيلية.
جدير بالذكر أن حسن راتب رئيس قناة المحور أعلن من قبل أن يرغب في فسخ التعاقد مع إدارة الزمالك نظرًا للأضرار التي لحقت بقناته.
كانت هذه تفاصيل خبر قناة جديدة تذيع برنامج "الزمالك اليوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.