قناة جديدة تذيع برنامج "الزمالك اليوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الزمالك أن برنامج "الزمالك اليوم" سيُنقل عبر قناة جديدة بعد نهاية التعاقد مع قناة "المحور" بنهاية شهر أغسطس الجاري.

وقال الزمالك في بيان عبر موقعه الرسمي إن برنامج "الزمالك اليوم" سيعود بداية من غدٍ الأحد 1 سبتمبر، ليُذاع عبر قناة "الحدث اليوم" يوميًا من الحادية عشرة مساءً.

وأضاف أن البرنامج سيقدمه خالد الغندور وأحمد جمال، بحضور نجوم التحليل الفني والنقد الرياضي.

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وأتم الموقع الرسمي للزمالك: "سيرصد متابعة خاصة وحصرية لكواليس فريق كرة القدم ونجوم الفريق وأخبار مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور".

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة غد الأحد في نصف نهائي كأس مصر على ملعب ستاد الإسماعيلية.

جدير بالذكر أن حسن راتب رئيس قناة المحور أعلن من قبل أن يرغب في فسخ التعاقد مع إدارة الزمالك نظرًا للأضرار التي لحقت بقناته.