نيمار يحسم موقفه من البقاء في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يبدو أن مسلسل نيمار انتهى، حيث كشفت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي أبلغ ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي بموافقته على البقاء في صفوف "PSG".

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت مساء اليوم السبت أن نيمار يعتزم احترام ما تبقى من عقده مع النادي حين يعود من المشاركة الدولية مع منتخب البرازيل.

وينتهي عقد نيمار، الذي أحرز 51 هدفا في 58 مباراة خلال موسمين مع سان جيرمان، مع نادي العاصمة الفرنسية في 30 يونيو 2022.

وسيسافر نيمار إلى ميامي يوم الأحد للانتظام في معسكر البرازيل، استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام كولومبيا وبيرو في يومي 7 و11 لشهر سبتمبر المقبل.

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وفشلت مفاوضات برشلونة مع سان جيرمان لضم نيمار قبل أقل من 48 ساعة على غلق باب الانتقالات الصيفية يوم الإثنين المقبل.

ولا يرغب باريس في تخفيض المقابل المادي لبيع نيمار، على الرغم من استعداد اللاعب لدفع 20 مليون يورو من حسابه الشخصي لتسهيل رحيله.

وأشارت "سكاي" إلى أن ريال مدريد يظل مهتمًا بالحصول على خدمات نيمار هذا الصيف، لافتةً إلى أن باريس سان جيرمان لم يعلق على الأمر حتى الآن.

وكان برشلونة عرض دفع ما يتراوح بين 130 إلى 140 مليون يورو لضم نيمار، بجانب انتقال لاعبه إيفان راكيتش وإعارة عثمان ديمبلي لمدة عام واحد لـ"PSG".

يُذكر أن نيمار انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان قبل عامين مقابل صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو، كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.