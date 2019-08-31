الصفقة التاسعة من الأهلي.. باسم علي ينتقل للجونة رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن نادي الجونة تعاقده رسميًا مع باسم علي ظهير أيمن الأهلي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا للمركز الإعلامي بنادي الجونة، فأن باسم علي اجتاز الكشوفات الطبية في النادي الساحلي ليصبح لاعبًا بالفريق في الموسم الجديد.

كان صاحب الـ30 عامًا انتقل إلى صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2014 قادمًا من صفوف المقاولون العرب في صفقة ثلاثية ضمت الثنائي محمد فاروق ومحمد رزق.

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وشارك باسم علي منذ انتقاله للأهلي في 60 مباراة سجل من خلالها هدفًا وصنع تسع تمريرات حاسمة.

وسيكون باسم علي الصفقة التاسعة لفريق الجونة القادم من الأهلي حيث سبقه عمر رضوان وإسلام محارب وعمرو بركات وعمر سعداوي ومحمد نجيب بصورة نهائية.

في المقابل، انتقل الثلاثي الشاب أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار على سبيل الإعارة.