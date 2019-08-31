"نار وغضب".. كيف تناولت الصحف الإنجليزية أزمة ماني مع صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على أزمة ساديو ماني لاعب ليفربول عقب تغييره في مباراة بيرنلي والتي انتهت لصالح "الريدز" بالفوز بنتيجة (3-0) ضمن حسابات الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الإنجليزي.

ماني أثناء استبداله قبل في نهاية مباراة الفريق أمام بيرنلي بخمس دقائق انفعل على مقاعد البدلاء ليتدخل ثنائي الفريق جيمس ميلنر وجو جوميز لتهدئة الموقف.

"ماني يغضب من صلاح"

سلطت صحيفة "ميترو" الإنجليزية الضوء على أزمة ساديو ماني لاعب ليفربول على خلفية تبديله في الدقيقة 85 من زمن أحداث الشوط الثاني أمام بيرنلي.

وأضافت الصحيفة أن ماني يشعر بالغضب تجاه صلاح بسبب عدم تمرير له الكرة في فرصة كانت متاحة لصالح ليفربول حيث رفض "مو" تمرير كرة لماني بعدما اخترق المصري لاعبًا من فريق بيرنلي.

"نار على مقاعد البدلاء من ماني تجاه صلاح"

قالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إن ماني صرخ غاضبًا بسبب ما فعله صلاح معه خلال مباراة بيرنلي بعدما رفض "مو" تمرير كرة للسنغالي وهو ما أغضب الأخير.

وأضافت الصحيفة أن ثنائي ليفربول جيمس ميلنر وجو جوميز قاموا بتهدئة ماني بسبب غضبه الذي ظهر عبر شاشات التليفزيون.

وأكملت الصحيفة أن ماني لم يكن راضيًا بعدما التغيير الذي قام به يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول.

"ماني غاضب من صلاح"

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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الأزمة التي افتعلها ساديو ماني عقب تغييره في مباراة بيرنلي.

وفسرت الصحيفة الإنجليزية أن غضب ماني جاء بسبب رفض صلاح التمرير له الأمر الذي جعل السنغالي يعبر عن غضبه عقب تغييره.

"أزمة من الموسم الماضي"

صحيفة "تليغراف" البريطانية قالت إن أزمة ماني مع صلاح بدأت من الموسم الماضي حيث لم ينجح يورجن كلوب في إنهاء هذه المشكلة حتى الآن بحسب ما كشفت عنه الصحيفة.

وأضافت الصحيفة البرطانية أن ماني انزعج بسبب أنانية صلاح الأمر الذي جعل السنغالي الدولي يقوم بهذا التصرف.

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