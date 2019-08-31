كلوب ملمحًا عن صلاح: ماني غاضب بسبب زميله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن أزمة النجم السنغالي ساديو ماني عقب تبديله في مباراة بيرنلي والتي أجريت مساء اليوم ضمن فعاليات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
وأضاف كلوب في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس" عقب المباراة :"ماني غضب بسبب أنانية زميله في أحد الكرات، وليس بسبب التغيير".
وكشف كلوب خلال تصريحاته :"تم حل الأزمة في غرفة تبديل الملابس".
وكان ليفربول حقق فوزًا مستحقًا على حساب بيرنلي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء شهد تسجيل ماني وروبرتو فيرمينو كما سجل وود لاعب بيرنلي هدفًا في مرماه.
جدير بالذكر أن ليفربول حافظ على صدارة بريميرليج محققًا العلامة الكاملة بالفوز في أربع مباريات متتالية ليصبح رصيد الريدز 12 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي والذي حقق فوزًا ساحقًا على حساب برايتون بنتيجة (4-0).
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