أبو تريكة يُعلق على خطأ صلاح أمام بيرنلي.. وتصرف ماني مع كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

وصف محمد أبو تريكة لاعب المنتخب المصري السابق الخطأ الذي ارتكبه محمد صلاح بعدم تمرير الكرة لساديو مانى في مباراة بيرنلي بأنه "فني"، قائلًا إن ساديو مانى له الحق أن يغضب لكنه مخطئ في طريقة تعبيره عن مشاعره.

وقال أبو تريكة في تحليله للمباراة عبر قناة "بي ان سبورتس" الفضائية: " محمد صلاح أخطأ بعدم تمريرة كرة الانفراد لصالح فيرمينو أو ساديو مانى واختار أن يصوب بالقدم اليمنى غير الجيدة ومن مسافة بعيدة."

وتابع: "لكن انفعال ساديو مانى بعد استبداله خطأ بالرغم من أنه له الحق أن يغضب، كنت أفضل أن يقوم اللاعب بمعاتبة زميله فيما بينهما لا أن يعبر عن غضبه بهذا الشكل أمام الكاميرات."

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وعبر ساديو مانى عن غضبه أثناء استبداله قبل دقائق من نهاية المباراة، فيما اعتبره البعض غضبًا من محمد صلاح، لا من قرار الاستبدال.

وأضاف اللاعب الدولي المصري السابق: "هناك تنافس واضح بين محمد صلاح ومانى وذلك بسبب رغبتها في تسجيل وصناعة الأهداف، والمنافسة على أفضل لاعب أفريقي، أما فيرمينو فهو غير مهتم بالتسجيل أو الصناعة ويلعب من أجل المتعة."

وواصل: "فيرمينو يبعد نفسه تمامًا عن أي تحدي أو تنافس على تسجيل الأهداف، وهذه طبيعة اللاعب البرازيلي، لذا يجب البحث عن حل لما يحدث بين صلاح ومانى."