بالفيديو.. بسبب صلاح.. ماني ينفجر على كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
انفجر ساديو ماني لاعب فريق ليفربول على مدربه يورجن كلوب المدير الفني للريدز بعد خروجه من مباراة بيرنلي والتي جاءت ضمن حسابات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
البداية كانت في الدقيقة 83 بعدما أتيحت فرصة لصلاح أن يعزز النتيجة لمصلحة ليفربول من خلال حصوله على كرة داخل منطقة الجزاء إلا أن النجم المصري قرر مواصلة الاحتفاظ بالكرة عن التمرير لصالح ماني الأمر الذي أغضب الأخير نظرًا لتواجده في وضع أفضل للتسجيل.
بعدها بدقيقتين قام يورجن كلوب بتبديل ثاني في المباراة بخروج ماني ليشارك بدلاً من ديفوك أوريجي ليكون هذا التبديل بمثابة الشرارة الذي أطلقاها ماني تجاه مدربه ليقوم جيمس ميلنر بالتدخل لتهدئة اللاعب.
ليفربول استطاع أن يفوز بثلاثة أهداف دون رد ليحافظ "الريدز" على الصدارة بـ12 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي تغلب عصر اليوم على برايتون بأربعة أهداف دون رد.
وشهدت مباراة ليفربول وبيرنلي تسجيل ماني هدفًا كما سجل البرازيلي روبرتو فيرمنو هدفًا وأحرز وود لاعب بيرنلي هدفًا في مرماه.
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