بمساعدة صلاح.. فيرمينو يدخل تاريخ بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أحرز البرازيلي روبيرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، الهدف الثالث لفريقه أمام مضيفه بيرنلي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

وأحرز فيرمينو هدفه الـ50 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي من صناعة زميله المصري محمد صلاح، ليصبح أول لاعب برازيلي في تاريخ بريميرليج يصل لهذا العدد من الأهداف.

ويتفوق صاحب الـ27 عامًا على كل من فيليب كوتينيو الذي سجل 41 هدفا، جونينيو (29 هدفا)، جابرييل جيسوس (28 هدفا)، ويليان (28 هدفًا) وأوسكار (21 هدفا).

يُذكر أن فيرمينو خاض 141 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، سجل خلالهم 50 هدفًا بجانب صناعة 29 آخرين، منذ انتقاله للريدز عام 2015 قادما من هوفنهايم الألماني.

تسعة لاعبين سجلوا أكثر من 50 هدفًا مع ليفربول في بريميرليج:

- روبي فاولر - 128 هدفا.

- ستيفين جيرارد - 120 هدفا.

Advertisements

- مايكل أوين - 118 هدفا.

- لويس سواريز - 69 هدفا.

- فيرناندو توريس - 65 هدفا.

- محمد صلاح - 57 هدفا.

- ديرك كويت - 51 هدفا.

- دانييل ستوريدج - 50 هدفا.

- روبيرتو فيرمينو - 50 هدفا.