كما إنفردنا.. الأهلي يوجه الشكر لمحمد يوسف وطارق سليمان

حرصت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وفي حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي علي توجيه الشكر للكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق الكرة بعدما تعذر استمراره خلال الفترة المقبلة نظرا لاستعانة المدير الفني الجديد رينيه فايلر بمساعدين أجانب… وأكدت اللجنة على تقديرها الكامل لشخص محمد يوسف بوصفه واحدا من أبناء النادي المخلصين والذي تحمل ضغوطا كبيرة طوال الفترة الماضية وآثر عدم الرد وبذل كل يملك من أجل مصلحة الأهلي.. وشددت اللجنة على أن يوسف من الكوادر التي خدمت الأهلي بإخلاص وتستحق التحية ودائما يلبي نداء ناديه بدون أي حسابات.. كما وجهت الشكر للكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى عن جهوده الواضحة التي بذلها طوال الفترة الماضية بعد أن استعان المدير الفني الجديد بمدرب حراس مرمى ضمن مساعديه.

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