شاهد .. هدف رونالدو في شباك نابولي

سجل فريق الهدف الثالث في شباك نابولي ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على

ملعب تورينو، في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي

أحرز الهدف النجم كريستيانو رونالدو في الدقيقة 63 لتصبح النتيجة تقدم يوفنتوس بثلاثية نظيفة ، ولا تزال المباراة جارية.

شاهد هدف كريستيانو رونالدو