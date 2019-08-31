شاهد .. هدف رونالدو في شباك نابولي

سجل فريق الهدف الثالث في شباك نابولي ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا علىملعب تورينو، في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.
أحرز الهدف النجم كريستيانو رونالدو في الدقيقة 63 لتصبح النتيجة تقدم يوفنتوس بثلاثية نظيفة ، ولا تزال المباراة جارية.
شاهد هدف كريستيانو رونالدو
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