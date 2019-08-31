صفقة عودة نيمار إلى برشلونة تقترب من الفشل

أصبح اللاعب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قريب من الاستمرار مع فريقه الباريسي خلال الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية أن نيمار سيبقى في باريس سان جيرمان، بعد أن فشل الاتفاق مع برشلونة حول انتقال اللاعب إلى البلوجرانا.

وكانت العديد من التقارير أشارت إلى رغبة برشلونة في استعادة نيمار خلال الصيف الجاري، بمقابل

مادي بالإضافة لانتقال بعض اللاعبين مثل إيفان راكيتيتش ، وجان كلير توديبو ، فضلاً عن عثمان ديمبيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأشارت الصحيفة أن الصفقة باتت معقدة بسبب رفض ديمبلي التوجه لصفوف النادي الباريسي.

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وتابعت "وفقًا لتقارير من سكاي سبورتس فإن باريس سان جيرمان

أغلقت باب رحيل نيمار، بعد موافقته على الإلتزام بعقده مع النادي ".

واوضحت أن ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي أن خطوة انتقال نيمار توقفت، بعد أن حصل باريس سان جيرمان على أول عرض مكتوب في 27 أغسطس، وظروف العرض لم تناسب الفريق.

يذكر أن نيمار كان أثار العديد من الجدل في الفترة الأخيرة، حول عودته إلى برشلونة من عدمها، خاصة مع إعلانه لرغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان.