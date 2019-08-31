باسم علي ينضم للجونة رسميًا

أعلن نادي الجونة ضم باسم علي، لاعب النادي الأهلي، على سبيل الإعارة لمدة موسم اليوم استعدادا للموسم الجديد. الإعارة لمدة موسم اليوم استعدادا للموسم الجديد. واجتاز باسم علي الكشف الطبي بنادي الجونة بنجاح ليصبح أحد لاعبي الفريق في الموسم الجديد.

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