محمد مخلوف ينتظم في تدريبات الإسماعيلي

انتظم محمد سيد مخلوف المنضم حديثا لصفوف الإسماعيلي بالتدريبات الجماعية ، ضمن صفوف الفريق استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد. وأتم الإسماعيلى إجراءات التعاقد مع لاعب وسط الزمالك والداخلية وفاركو الأسبق على سبيل تدعيم صفوف بلاعبين جدد. ويستعد الفريق لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى باستاد الإسماعيلية منتصف سبتمبر الجارى لحساب منافسات دور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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