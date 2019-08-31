الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعداد للأهلي الليبي

استأنف اافريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم السبت ، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.
واشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية، أبرزها سرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم وكيفية تنفيذ الضغط العالى دون ارتكاب أخطاء.
كما تطرق المران لتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات وتنظيم تدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة.
واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين والتىتم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء الفنية.
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